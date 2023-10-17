В Сысертском районе сын насмерть забил отца лопатой

В одном из сел Сысертского района 26-летний парень насмерть забил родного отца лопатой. По данным полиции, между мужчинами произошла пьяная ссора.

Инцидент произошел 11 октября. По данным СУ СКР по Свердловской области, 65-летний отец и 26-лений сын распивали алкоголь. Во время посиделок произошла ссора. Сын вооружился лопатой и нанес отцу несколько ударов по голове, туловищу, конечностям. Пожилой мужчина скончался на месте. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, парень сам вызвал скорую помощь и полицию.

Сегодня сыну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сысерть, Анастасия Истомина

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