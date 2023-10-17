На агровыставке в Екатеринбурге устроили шоу тракторов (ВИДЕО)

В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» сегодня открылась международная выставка «Агропром Урал». В мероприятии принимают участие более 240 компаний и 5 тысяч специалистов.

Самым примечательным событием выставки стал конкурс «Трактор шоу». 29 водителей соревновались в технике фигурного вождения. Им нужно было выехать задним ходом из гаража, поднять груз, используя гидравлическую систему машины, проехать вперед по размеченной по трассе, а затем вернуть груз на место, попав максимально точно в мишень. На все манипуляции отводилось максимум 7 минут.

«Проведение таких соревнований важно для повышения интереса жителей региона к сельскому хозяйству, престижа профессии механизатора среди молодежи и обмена опытом между трактористами», – рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Шоу тракторов

Профессиональный конкурс трактористов выиграл Николай Горохов, владеющий собственной фермой в селе Черемисское Режевского района. На втором месте – преподаватель Артинского агропромышленного техникума Андрей Никифоров. Бронзовым призером «Трактор шоу» стал студент Уральского государственного аграрного университета Виль Хузин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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