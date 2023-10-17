В Кировграде поймали уголовников, сбежавших из колонии-поселения

Утром 15 октября двое осужденных сбежали с участка екатеринбургской колонии-поселения ИК-2. Их отсутствие заметили в 5 утра. Об этом Новому Дню сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, сотрудники полиции довольно быстро задержали беглецов и передали в отдел розыска ГУФСИН. На данный момент в отношении сбежавших возбуждено уголовное дело за побег из места лишения свободы (ч. 2 ст. 313 УК РФ).

«Осужденные ушли из-под надзора. После побега тут же были организованы поиски. Важно понимать, что это осужденные – поселенцы, которые не отбывают наказание непосредственно в колонии, имеют наличные деньги, передвигаются в гражданской одежде, работают на гражданских предприятиях, заводах, в поле, без собак, без автоматов. При этом они трудоустроены», – уточнил Александр Левченко.

Один из сбежавших был осужден за смертельное ДТП (ч. 4 ст. 264 УК РФ), а второй – за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Как стало известно, беглецов задержали в Кировграде, после того как в полицию обратился человек, на которого они напали. По данным Управления федеральной службы исполнения наказаний, сейчас проводятся проверки. Пока осужденные находятся в штрафных условиях, их переведут из колонии в следственный изолятор. По словам Александра Левченко, после побега мужчин переведут в колонию строго режима.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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