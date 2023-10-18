В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет, пассажирка которого скончалась

В Екатеринбурге сегодня ночью экстренную посадку совершил самолет, летевший из Москвы в Барнаул. 50-летней женщине на борту стало плохо, она начала задыхаться. Экипаж оказал пассажирке помощь, но спасти ее жизнь не удалось.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет приземлился в Кольцово в 02:55. Но прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть.

«Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли», – сообщили в ведомстве.

Начата доследственная проверка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»