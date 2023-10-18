Екатеринбуржец осужден за неуплату алиментов почти в полмиллиона

В Екатеринбурге 32-летний житель более полугода не выплачивал алименты на содержание своего 7-летнего ребенка. Долг превысил 400 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка без уважительной причины (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Кировский районный суд назначил наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием из его заработка 5% в государственный доход. Во время судебного заседания мужчина признал вину.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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