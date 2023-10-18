«Это катастрофа». Уральские экономисты назвали причины кадрового голода на предприятиях

В уральских регионах начался восстановительный рост экономики, однако острый дефицит кадров может повлиять на развитие производительности в будущем. Ситуацию с нехваткой рабочих рук на предприятиях экономисты УрО РАН оценивают как катастрофическую.

«Мы находимся в демографическом кризисе. За первое полугодие 2023 года убыль населения по России составила 540 тысяч человек, в УрФО – 24 тысячи. Катастрофически не хватает квалифицированных, особенно инженерных, кадров в строительстве и обрабатывающей промышленности. По нашим исследованиям, в структуре доходов населения заработная плата составляет 60%, а более 20% – это социальные пособия. К сожалению, тут есть неприятный момент. Появился контингент людей, которые считают, что им все должны. Они не работают, а только получают пособия – на детей, к примеру», – отметила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.

Заместитель директора института Виктория Акбердина назвала еще одну причину кадрового голода: «Очень резкий набор динамики производства привел к острейшему дефициту кадров. Предприятия гособоронзаказа перешли на режим работы в три смены. Подготовить за короткий срок квалифицированных специалистов нереально. Приходится привлекать кадры из других регионов. Некоторые предприятия сейчас заключают меморандум о не переманивании сотрудников до окончания выполнения госзаказа. Таким способом пытаются решить проблему».

Во всех регионах России безработица находится на минимальном уровне, в УрФО он составляет всего 0,3%. Ольга Козлова подчеркнула, что в условиях дефицита кадров работодатели повышают зарплаты, что приводит к перетеканию работников. «В 2023 году численность работников в обрабатывающей промышленности выросла на 4%, а в бюджетных отраслях – упала. Это словно Тришкин кафтан. Люди уходят на более высокие зарплаты, которых нет в бюджетных организациях», – отметила доктор экономических наук.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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