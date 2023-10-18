«Лучше чем в азиатской России, но хуже, чем в центральной». Как уральская экономика адаптируется к санкциям

Заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина рассказала, как уральская промышленность прошла адаптацию после санкционного кризиса 2022 года. Нефтегазодобывающие регионы УрФО впервые в упадке, а Свердловская область оказалась в лидерах по машиностроению.

«Состояние экономики УрФО лучше, чем в азиатской части России, но хуже, чем в центральных регионах. Это связано с особенностями структуры уральской промышленности, где 40% занимает добыча полезных ископаемых. Отрасль переживает не лучшие времена. В первом полугодии 2023 года индекс производства в ЯНАО упал на 8%, в ХМАО – на 1%. Такой спад обусловлен санкциями в отношении российского топливно-энергетического комплекса. Мы видим, что снижаются цены на газ, кроме того физические объемы экспорта российского газа в Европу значительно сократились.

Совсем по-другому дела обстоят в обрабатывающей промышленности. Если в 2022 году индекс производства был -0,7%, то в первом полугодии 2023 года мы видим уже +10%. Это не просто восстановление, а уже уверенный рост производства», – отметила Виктория Акбердина.

По словам экономиста, наибольший рост показывает машиностроение. Здесь лидером по УРФО стала Свердловская область. Например, прирост транспортного машиностроения в регионе составил +78%, электронная промышленность выросла на 54%, а производство электрооборудования – на 23%.

Неплохо переносят санкции и уральские металлурги. После сокращения экспортного потенциала предприятия переориентировались на внутренний спрос, и уже в 2023 году металлургия показала умеренный рост.

Виктория Акбердина отметила еще одну тенденцию: темпы производства в обрабатывающей промышленности оказались выше темпов отгрузки продукции. Это означает, что предприятия либо выполняют гособоронзаказ, который оплачивается поэтапно, либо работают «на склад». Работа в запас помогает искусственно поддерживать занятость, но возникает вопрос с дальнейшей реализацией продукции. По словам эксперта, нередко такая ситуация складывается в моногородах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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