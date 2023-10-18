Риелтора, обманувшую граждан на 11 млн рублей, приговорили к 6 годам колонии

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор риелтору Ольге Хорошун, которая признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с февраля 2016-го по май 2019 года Хорошун обманула 24 человека. Обвиняемая убеждала людей давать ей деньги взаймы – либо под высокий процент на короткий срок, либо обещая купить им квартиры, но на самом деле ничего возвращать и покупать не собиралась. В результате потерпевшим, исключительно из числа ее знакомых, причинен ущерб на сумму свыше 11 млн рублей.

После хищения денег женщина уехала за границу. Ее задержали в апреле 2023 года, когда она вернулась на родину для ухода за отцом.

Суд назначил Ольге Хорошун наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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