Бывших полицейских и их подельников осудили за вымогательство взяток у наркобарыг

В Екатеринбурге осуждена шайка из пяти человек, среди которых трое – бывшие полицейские.

Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков, шайка, состоящая из четырех мужчин и одной женщины, орудовала с 2019 по 2021 год.

В состав группы входили двое гражданских лиц (мужчина, 1996 г.р., и женщина, 1998 г.р.) и трое сотрудников полиции. Гражданские лица выводили полицейских на след наркоторговцев, но не ради правосудия, а для вымогательства у последних взяток.

Пресечена деятельность фигурантов была в марте 2021 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального УФСБ и службы собственной безопасности областного полицейского главка.

Подсудимые получили сроки от 3,5 до 8,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Нечистых на руку силовиков выявили и изобличили в ходе шестимесячной оперативной разработки сыщики регионального ФСБ совместно с коллегами из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. По итогам служебной проверки подозреваемых отстранили от исполнения служебных обязанностей, а теперь они понесут уголовную ответственность в соответствии с законом, так как суд счёл предоставленные следствием доказательства их причастности к незаконной деятельности достаточными для столь сурового наказания. Кроме того, за формализм в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены три непосредственных руководителя ныне осуждённых сотрудников. В настоящее время во всех подразделениях гарнизона подводятся итоги служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. Руководством главка поставлена задача довести этот вердикт суда до всех коллективов, чтобы подобные ЧП не повторялись, и разъяснения того, что бывает, когда личные корыстные интересы ставятся выше государственных».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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