Часть общежитий УрФУ в Новокольцовском переведут в статус отелей

Два из трех строящихся сейчас общежитий УрФУ в Новокольцовском планируют сделать отелями, чтобы размешать там гостей вуза и города.

Как пишет «Коммерсант-Урал», об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время экскурсии по студенческому кампусу. В частности, места для проживания будут предоставлять спортсменам, которые приедут на соревнования, проходящие во Дворце водных видов спорта, и участникам мероприятий в «Екатеринбург-Экспо», которые находятся поблизости.

В пресс-службе УрФУ «Новому Дню» подтвердили, что планы по изменению статуса общежитий есть. Как это будет происходить на практике, обещали уточнить.

Напомним, в кампусе уже достроили два общежития и Дворец водных видов спорта, еще три общежития должны сдать до 2026 года. На строительство кампуса выделили 20 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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