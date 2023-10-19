В Свердловской области инфляция в сентябре ускорилась до 5,9%

В Свердловской области инфляция по итогам сентября составила 5,9%, что на 1,1% больше, чем в августе. Причины те же – ослабление рубля и рост затрат производителей.

Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре была выше, чем по Уральскому федеральному округу (4,63%), но ниже, чем по России в целом (6,00%). Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, повышению цен во всех сегментах потребительского рынка способствовало дальнейшее ослабление рубля. В частности, подорожали импортные фрукты, свинина и мясо птицы (поскольку выросли цены на запчасти к иностранному сельхозоборудованию). Из-за высокого спроса быстрее стали дорожать иномарки, а еще – одежда, обувь и мебель.

Годовая инфляция на продовольственные товары составила в сентябре 3,24% (после 1,99% в августе). А отдельно на плодоовощную продукцию – 33,23% (было 24,53%). Услуги стали дороже на 11,8%, чем год назад.

«Услуги в Свердловской области подорожали во многом по причине роста затрат поставщиков. Так, у авиаперевозчиков в сентябре они выросли из-за увеличения цен на авиакеросин. В условиях высокого интереса свердловчан к внутреннему туризму это привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. У операторов связи увеличились затраты на обслуживание и модернизацию сетей, из-за этого увеличился годовой темп прироста абонентской платы за сотовую связь», – отметила экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди.

Аналитики поясняют, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка России (увеличение ключевой ставки) сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. По прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году в целом по стране составит 6-7%, к цели в 4% вернется в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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