СУМЗ выпустил в Новомариинское водохранилище 10 тысяч сеголеток сазана

Среднеуральский медеплавильный завод выпустил в Новомариинское водохранилище под Ревдой 10 тысяч мальков сазана, появившихся на свет в этом году.

Экологическая акция организована в рамках соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и АО «СУМЗ». Предприятие с 2011 года заселяет рыбой водоемы Свердловской области, восстанавливая водные биоресурсы и среду их обитания.

«Мы каждый год выпускаем мальков разных культур и видов, третий год у нас уже сазан, – говорит генеральный директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. – Погода прекрасная, настроение хорошее, все здорово! Большое спасибо тем, кто принимает участие в наших акциях».

Отметим, что за 12 лет предприятие выпустило в реку Чусовую, Новомариинский и Ревдинский пруды свыше 2,1 миллиона рыб, среди которых сиг, стерлядь, белый амур, толстолобик, судак, сазан. В этом году – уже 13-е по счету зарыбление.

«Водные объекты в Свердловской области – это ресурс достаточно редкий, и о нем нужно заботиться, – сказал Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии области. – Результат нашего многолетнего плодотворного сотрудничества в рамках соглашения – это естественное оздоровление наших водоемов. Когда в нем есть рыба, когда он пригоден для использования людьми, – это большой плюс в качестве жизни».

Молодь сазана выращена в екатеринбургском Зеленоборском рыбопитомнике. Транспортировка молодого потомства производилась в так называемых «живых» машинах филиала «Главрыбвод». В кузове размещены специальные баки с водой, в которые поставляется мелкими пузырьками кислород и поддерживается постоянная температура.

«Очень здорово, что эта акция не разовая, что она продолжается более 10 лет, – отметил Александр Серебренников, депутат законодательного собрания области. – Я довольно часто приезжаю в родной город Ревду, где родился и вырос, и жители делятся мнениями, как они съездили на рыбалку. Я понимаю, что рыбы становится больше. Надеюсь, в ближайшее время мы сами будем ездить сюда рыбачить и тут будет много сазана и другой рыбы».

Мероприятия по зарыблению СУМЗ проводит в соответствии с рекомендациями Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В рекомендациях прописаны виды рыб и допустимый объем выпуска. Общие затраты на зарыбление за эти годы составили порядка 8 млн рублей.

«Восполнение водных биоресурсов – это значимое экологическое мероприятие и особенно важно, что СУМЗ проводит эту акцию на протяжении многих лет. Безусловно, это дает свои плоды, с точки зрения восстановления экосистемы и сохранения экологического баланса», – подчеркнул Роман Тужиков, руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

«С точки зрения экологии сазан – своего рода биомелиоратор: очищает детрит со дна, тем самым улучшает экосистему водного объекта», – отметил Михаил Кирюшкин, начальник филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Напомним, что сазан – пресноводная всеядная рыба семейства карповых. В естественных условиях продолжительность его жизни составляет до 20 лет, вес рыбы – от 2 до 14 кг. Хорошо переносит холод, зимует в глубоких ямах. Учет выпуска мальков производится отделом государственного контроля Росрыболовства с оформлением акта.

Североуральск, Елена Васильева

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