Алексей Вихарев передал гуманитарную помощь раненым участникам СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с врачами окружного военного госпиталя, чтобы лично передать необходимое им медицинское оборудование и проведать военных, проходящих лечение в Екатеринбурге.

Врачи уже больше года остаются на связи с депутатом: в этот раз по их просьбе он передал инструменты для проведения операций (костный измельчитель, роторасширитель), медицинский холодильник, передвижной смотровой светильник, а также расходные материалы: маски, бинты и др. Общая сумма помощи СВО за последнюю неделю составила около миллиона рублей.

«Сейчас очень важно объединиться на пути к победе и сделать все возможное, чтобы наши бойцы поскорее оказались дома, рядом с близкими. Важна любая помощь. Все это время я нахожусь на связи с окружным военным госпиталем, оперативно реагируя на их просьбы, закупаю необходимое оборудование и медикаменты. Поддерживаю общение с командирами подразделений. Регулярно отправляю им гуманитарные грузы и всегда получаю обратную связь. Будем делать все, что от нас зависит, и поддерживать ребят и ждать их домой невредимыми, с победой», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Ранее медучреждение получило от депутата Вихарева счетчики и медицинские микроскопы, пластины и кортикальные винты, бинты, антисептики и другие необходимые медицинские материалы. Он навещает раненых солдат в праздники с пирогами и подарками. Вместе с депутатами Алексей Вихарев сдавал кровь для помощи военным.

Кроме того, парламентарий встретился в своей приемной с участником СВО, военнослужащим дивизии артиллеристов Матвеем. Свердловский военный рассказал об обстановке на фронте и боевом духе его коллег-сослуживцев. Алексей Вихарев передал Матвею три квадрокоптера DJI MINI 3 PRO и 10 шумоподавляющих наушников.

«В настоящее время армия нуждается в современных технических средствах и высокоточном оборудовании для выслеживания неприятеля. Дроны, которые мы получили сегодня, очень удобны, компактны и почти незаметны. Алексей Андреевич несколько раз передавал нам такие квадрокоптеры, к сожалению, в боевых условиях они быстро выходят из строя и им нужна замена», – делится военный.

Совсем скоро артиллерист вновь отправится на передовую и передаст оборудование своей дивизии. Отметим, что за время работы лидер партийного большинства Алексей Вихарев потратил уже более 90 миллионов рублей на поддержку медицины и помощь СВО.

Екатеринбург, Елена Васильева

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