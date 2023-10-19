В Свердловской области продолжат работу прививочные кабинеты в ТЦ

В Екатеринбурге и еще трех городах Свердловской области работают выездные пункты вакцинации против гриппа. Сделать бесплатную прививку может любой житель Екатеринбурга и Свердловской области старше 18 лет, без привязки к месту прописки. Главное – не забыть медицинский полис.
График работы выездных пунктов вакцинации:
Екатеринбург
– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00;
– ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108Д) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 16:00
– ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00;
– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 15:00, а также каждую среду с 14:00 до 19:00;
– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 21 октября и каждую субботу с 10:00 до 14:00.
Каменск-Уральский
– Театр «Драма № 3» (ул. Алюминиевая, 47) – 21 октября с 11:00 до 15:00;
– ЦГДБ № 9 (ул. Олега Кошевого, 2) – 21 октября с 11:00 до 15:00.
Сысерть
– ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37, мобильный ФАП) – все будние дни, кроме среды, с 10:00 до 14:00.
Ирбит
– ЦДТ «Кристалл» (ул. Пролетарская, 61) – по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.
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Как сообщает ДИП, по состоянию на 18 октября привито против гриппа более 1,3 миллиона свердловчан, текущий уровень охвата вакцинацией составляет около 32%. Чтобы без опасений встретить эпидемический сезон, прививки должны поставить не менее 65% уральцев.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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