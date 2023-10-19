За сезон в Екатеринбурге отремонтировали более 40 км дорог

В Екатеринбурге завершились работы по ремонту дорог, запланированные на 2023 год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за сезон были отремонтированы 43 участка автомобильных дорог общей площадью 517,2 тысячи кв. м и протяженностью 41,3 км, бортовой камень был заменен на участках протяженностью 42 километра.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году проведены работы по ремонту 19 участков автомобильных дорог общей площадью 291,3 тысячи кв. м и протяженностью 19 километров.

Добавим, строительные работы в городе продолжаются, в частности, на улице Рощинской на участка от дома № 74 до улицы Молодогвардейцев. Раньше улица проходила через территорию многоквартирных домов, что не соответствовало требованиям безопасности. Сейчас она меняет трассировку. Строится проезжая часть, под ней – дождевая канализация с выносом всех коммуникаций, обустройством тротуаров, велодорожек, газонов и освещения. Строительство было начато в 2022 году, первый этап практически завершен, в комплексе объект планируется сдать в 2024.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»