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Пятница, 20 октября 2023, 10:08 мск

Новости Екатеринбург

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Почти зима: в эти выходные пойдет мокрый снег

В предстоящие выходные на Среднем Урале испортится погода. На регион надвигается циклон, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега и дождя и порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +2 °C, днем от 0 до +5°, что соответствует климатической норме, отмечают синоптики. В ночные часы может образоваться гололедица на дорогах.

С 23 октября осадки ослабеют, будут непродолжительными, но уже в виде снега. На улице установится устойчивая отрицательная температура воздуха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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