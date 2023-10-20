В Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге. Спортивные соревнования состоятся в сентябре 2024 года.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», – говорится в указе.

Правительству РФ поручено создать оргкомитет по подготовке соревнований и оказать содействие в их освещении в СМИ. Образованный оргкомитет должен в течение двух месяце разработать и утвердить план основных мероприятий для проведения Всемирных игр дружбы.

Путин также распорядился, чтобы МИД РФ оказал содействие в продвижении соревнований.

«Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий финансовый год, а также за счет средств иных источников», – отмечается в документе.

Москва, Ангелина Сергеева

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