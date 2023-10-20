От клещевого энцефалита на Урале погибли два человека

В 2023 году в Свердловской области активность клещей снизилась в два раза, смертность от клещевого энцефалита – в 1,5 раза.

Как рассказала на пресс-коференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, клещевой сезон начался 24 марта, а последний случай был зарегистрирован 18 октября. Всего от укусов клещей пострадали 23 217 человек, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

Клещевым энцефалитом заболели 72 человека, двое из них скончались. Оба погибших, 49 и 66 лет, не были привиты и не обращалась к медикам по поводу укуса клеща. В прошлом году от энцефалита умерли трое.

Главный внештатный специалист областного Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов напомнил, что лучшее средство защиты от клещевого энцефалита – прививка. Тем, кто не делал ее никогда, первую вакцинацию следует пройти в октябре, вторую – в марте, тогда к майским праздникам уже сформируется иммунитет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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