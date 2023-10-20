Душила подушкой и хватала за волосы: на Урале осудили женщину за истязание детей

Каменский районный суд вынес приговор матери, которая на протяжении 9 месяцев истязала двух своих несовершеннолетних детей. По данным прокуратуры Свердловской области, женщина признана виновной по статьям «Угроза убийством в отношении несовершеннолетнего» и «Истязание несовершеннолетнего».

«Женщина, находясь в состоянии опьянения, периодически наносила детям телесные повреждения, в том числе сталкивая со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, осужденная, положив малолетнему ребенку на лицо синтетическую подушку и с силой надавив на нее, высказала угрозу убийством», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режим, а также взыскал с осужденной 600 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Решение суда не вступило в законную силу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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