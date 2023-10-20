Облсуд подтвердил невиновность высокопоставленного офицера Росгвардии

Свердловский областной суд оставил без изменения решение своих коллег из Кировского районного суда Екатеринбурга в отношении директора свердловского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии Олега Круглова.

В отношении Олега Круглова выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следователей, силовик якобы заключал договоры аренды недвижимости с дружественными ему коммерсантами. Ущерб бюджету оценили более чем в 15 млн рублей.

В июле 2023 года судья Кировского суда Юлия Шкляева вынесла Круглову оправдательный приговор. «В деянии подсудимого отсутствует состав преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ)», – говорится в картотеке суда. Решение было оспорено представителем прокуратуры.

Свердловский облсуд оставил решение без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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