Уральские дорожники запаслись пескосоляной смесью

В Свердловской области завершается подготовка к зимнему сезону уборки дорог.

Как сообщает ДИП, на 148 базах хранения уже размещены 66,2 тысячи кубометров пескосоляной смеси. Еще 338,9 тысячи кубометров будут поставлены уральским дорожникам в течение зимы. К зимней уборке дорог готовы 1155 единиц специальной техники (в том числе 196 автогрейдеров, 152 автомобиля с отвалом, 157 тракторов, 152 погрузчика, 374 комбинированных дорожных машины).

Управление процессами очистки дорог цифровизировано. Ключевой элемент системы – комплексный пост дорожного контроля, оснащенный множеством датчиков. Он собирает данные о погодных условиях и состоянии дорог. Всего на региональных дорогах работает 51 такой комплекс.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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