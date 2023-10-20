На Урале начался сезон охоты на пушных зверей

В Свердловской области начался сезон массовой охоты на пушных зверей. На сегодняшний день разрешена и уже ведется добыча барсуков и бурундуков, ондатр, зайцев-беляков, соболей, бобров, енотовидных собак, лисиц, норок, колонков, белок, рысей и росомах. С 1 ноября будет открыта охота и на «элитных» пушных животных – куницу и горностая.

Несмотря на то что охотиться на пушных животных могут все жители области, имеющие лицензию на этот вид промысла, пока добычей пушнины занимаются только опытные охотники с собаками. Более массовая охота на пушнину ожидается в области в ноябре, после того как почва в лесах замерзнет и покроется снегом. Поскольку никаких официальных закупочных баз, занимающихся заготовкой мехов, в области нет, все добытые шкуры зверей охотникам приходится обрабатывать и сбывать самим. Вырученные от этого бизнеса деньги нередко являются для уральских охотников единственным средством к существованию.

Охота на пушных животных будет продолжаться в области до середины февраля – до начала у них брачного периода.

Екатеринбург, Елена Васильева

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