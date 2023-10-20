В Екатеринбургском зоопарке отметили день ленивца (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке состоялся торжественный обед, посвященный Международному дню ленивца. Показательное кормление устроили для посетителей сотрудники зоопарка. В вольере кормили куриным мясом парочку ленивцев Боя и Лёлю и их детёныша.



По словам Анны Постоваловой, заведующей научно-просветительским отделом екатеринбургского зоопарка, ленивцы в основном питаются ночью: едят фрукты, овощи и зеленые части растений. Также эти животные питаются с рук кусочками куриного мяса и виноградом, который очищается от косточек.



Сотрудники зоопарка отметили и особенности ленивцев: медленный метаболизм и жизнь на деревьях. В основном, животные передвигаются по веткам и едят различные листья, которые плохо усваиваются, поэтому они экономят энергию за счет своей медлительности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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