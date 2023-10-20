Жители Кировского района столкнулись с перебоем в водоснабжении

Вечером 20 октября в части домов Кировского района Екатеринбурга перестала идти холодная вода.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала, причина уже практически устранена. На насосной станции на улице Академической возникли проблемы с электрическим кабелем, из-за чего упало давление в водоводах в микрорайонах Пионерский, ЖБИ, Синие Камни.

Сейчас специалисты Водоканала уже подключили резервный кабель. «Сейчас восстанавливается давление, где-то в течение часа ситуация нормализуется», – сказали в Водоканале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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