Подросток без водительских прав попал в ДТП с 5 друзьями (ФОТО)

В ночь с пятницы на субботу в Екатеринбурге попал в ДТП «ВАЗ-2109» с компанией подростков.

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, в 00.01 у дома по адресу улица Щербакова, 61 отечественный автомобиль под управлением 17-летнего юноши врезался в выезжающий с прилегающей территории «Киа Рио», после чего «ВАЗ-2109» въехал в бордюрный камень.

В результате ДТП пострадали водитель и пять 18-летних пассажиров «ВАЗ-2109». Подростки с различными травмами доставлены в лечебные учреждения, водитель – в реанимации.

Установлено, что за рулем был 17-летний екатеринбуржец, не имеющий водительского удостоверения. Автомобиль зарегистрирован на него, но родители не разрешали сыну ездить до получения водительских прав. Был ли он пьян, установят медики.

За рулем «Киа Рио» был 46-летний мужчина с водительским стажем 25 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 2 раза, в момент ДТП был трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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