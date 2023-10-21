Центральная часть Нижнего Тагила осталась без газа

Около 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались сегодня без газа из-за повреждения трубопровода во время земляных работ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ЧП случилось сегодня в 10:55 на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Ленина.

«В настоящее время отсутствует газоснабжение в 253 многоквартирных домах в центральной части города – по улицам Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова, Пархоменко. В указанных домах проживают порядка 20 тысяч граждан. В настоящее время специалисты устраняют повреждение», – рассказали в надзорном ведомстве.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»