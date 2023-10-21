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Суббота, 21 октября 2023, 13:17 мск

Новости Екатеринбург

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На Пермском тракте столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Фото УГИБДД Свердловской области

Сегодня днем на 314 км автодороги Пермь – Екатеринбург, неподалеку от Ревды, случилось массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, столкнулись «Мерседес» с полуприцепом, грузовой автомобиль «Хово», «Киа Рио» и «Вольво» с полуприцепом.

Медики на месте происшествия осматривают водителя автомобиля «Мерседес», оказывают ему необходимую помощь.

Движение транспорта на участке ДТП затруднено, организовано реверсивное движение.

Ревда, Елена Владимирова

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