На Пермском тракте столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Сегодня днем на 314 км автодороги Пермь – Екатеринбург, неподалеку от Ревды, случилось массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, столкнулись «Мерседес» с полуприцепом, грузовой автомобиль «Хово», «Киа Рио» и «Вольво» с полуприцепом.

Медики на месте происшествия осматривают водителя автомобиля «Мерседес», оказывают ему необходимую помощь.

Движение транспорта на участке ДТП затруднено, организовано реверсивное движение.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»