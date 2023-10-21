В Кольцово задерживаются несколько рейсов авиакомпании Red Wings

В аэропорту Кольцово задерживается прибытие сразу нескольких рейсов авиакомпании Red Wings.

По информации на онлайн-табло аэропорта, борт WZ-1042 из Кемерово, который должен быть прибыть еще в 09-45, ожидается в 18-00. Рейс из Махачкалы вместо 16-45 ожидается в 19-20, WZ-1058 из Ставрополя прилетит не в 16-50, а в 22-40, рейс из Самары – в 01:35 воскресенья вместо 20:20 субботы.

По сообщению портала TourDom, накануне самолет Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, вынужденно сел в аэропорту Саратова и пробыл там около 12 часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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