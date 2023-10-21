Автобус на перекрестке въехал в автомобиль. Пострадала женщина (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии: в Юго-Западном микрорайоне автобус врезался в легковой автомобиль.

ДТП случилось у дома № 23 по ул. Серафимы Дерябиной. Водитель автобуса допустил заднее столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», иномарку откинуло на фонарный столб.

Женщина-водитель «Нексии» получила травмы. Ее доставили в ЦГБ 36.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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