На Плотинке появилась гранитная карта Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге установили гранитную карту в честь 300-летия города.

В рамках развития туризма мэрия потратила 4 млн на гранитный арт-объект. Он располагается на пересечении проспекта Ленина и Набережной Рабочей Молодёжи возле ротонды. На плите изображены все 8 районов города и дата основания столицы Урала. Она представляет из себя карту муниципального образования: вместе с населёнными пунктами, подчинёнными Екатеринбургу (Северка, Горный Щит, Чусовское озеро, Широкая Речка).



Екатеринбург, Дарья Деменева

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