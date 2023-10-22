Пьяный водитель влетел в автомобиль и скрылся: смертельное ДТП под Краснотурьинском (ФОТО)

В ДТП на севере Свердловской области погиб человек. Трагедия произошла ночью 22 октября на трассе «Краснотурьинск – пос. Воронцовка». Об этом сообщают в ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Хонда Цивик» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шевроле Лачети», который стоял на парковочной площадке. В результате аварии 46-летний водитель и 64-летняя пассажирка «Шевроле» получили травмы и были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу. Вторая пассажирка иномарки, 59-летняя женщина, скончалась на месте.

Виновник аварии скрылся с места ДТП, но был разыскан сотрудниками полиции.

«По результатам освидетельствования у мужчины установлено состояние опьянения, результат показал 0,499 мг/л выдыхаемого воздуха», – сообщают в пресс-службе ведомства.

По факту аварии ведётся следствие.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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