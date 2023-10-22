В Свердловской области нетрезвая автоледи уснула в опрокинутом автомобиле

Сегодня утром водитель автомобиля «Фиат Альбеа», 48-летняя женщина, съехала с проезжей части в кювет. ДТП произошло на 15 км автодороги «Верхняя Пышма-Невьянск». Как сообщают в ГИБДД по Свердловской области, водитель потеряла контроль за автомобилем, съехала с проезжей части и уснула в перевёрнутой машине.

Автоинспекторы разбудили женщину и помогли выбраться из салона автомобиля. В результате процедуры освидетельствования на трезвость выявлено наличие 1,6 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Автомобилистка призналась, что управляла транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«Полицейские привлекли гражданку к административной ответственности по ч.1 ст 12.8 КоАП РФ, теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Автомобиль задержан и помещен на штрафстоянку», прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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