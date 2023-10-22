Футбольный клуб «Сочи» разгромил «Урал» в Чемпионате России

Екатеринбургские футболисты проиграли команде «Сочи» в матче 12-го тура «Мир» Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счётом 1:4 в пользу гостей. На трибунах было более 7,8 тыс. зрителей.

После первого тайма счёт составил 1:3. Мячи забили «сочинцы»: Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17-я минута) и Мартин Крамарич (34-я минута). Под конец первого тайма, на 38-й минуте, Андрей Егорычев отыграл один мяч «Урала» и сократил отставание. Судья Москальков последовал подсказкам системы видеоповторов и назначил пенальти на 88 минуте игры в ворота уральской команды. Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев установил окончательный счёт 1:4.

Футболисты «Сочи» не обыгрывали «Урал» с августа 2021 года. Однако, даже после гостевой победы, сочинцы располагаются на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. На счету команды 9 очков.

На данный момент ФК «Урал» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за 12 матчей. В 13-м туре чемпионата России уральцы встретятся с командой «Динамо» в Москве 29 октября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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