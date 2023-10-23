У школьников началась последняя учебная неделя перед осенними каникулами

Эта учебная неделя – последняя в первой четверти для школьников Екатеринбурга. С 30 октября дети отправятся на каникулы, которые из-за праздника будут чуть длиннее.

Департамент образования Екатеринбурга рекомендовал установить сроки осенних каникул с 30 октября по 5 ноября, кроме того, 6 ноября будет нерабочим в связи с Днем народного единства. Каждая школа при этом может устанавливать свои сроки каникул.

Следующая учебная четверть продлится с 7 ноября до конца декабря, зимние каникулы – с 1 по 8 января. Весенние каникулы в этом году выпадут на 25-31 марта, а летние начнутся 27 мая.

Для первоклассников будет и дополнительная неделя отдыха: с 12 по 18 февраля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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