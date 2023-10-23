Учитель подала в суд на родителей ученика за то, что он ее сфотографировал

Конфликт учителя и ученика из-за фотографии, попавшей в классный чат, дошел до суда.

В октябре прошлого года на уроке биологии в школе № 79 семиклассник сделал снимок записанного на доске домашнего задания, в кадр попала учитель. Педагог была против публикации ее изображения и сообщила об этом детям. Впоследствии фото было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp.

Для разрешения конфликта учительница обратилась в школьную комиссию по урегулированию споров. На заседании мать ученика пояснила, что о ситуации узнала из видеозаписи, где классный руководитель требовал от ее сына извиниться перед учителем. По словам матери, сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог попала в кадр, так как вела урок. На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата.

Тем не менее учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Представитель истца пояснила, что поводом для обращения в суд стало то, что мать ученика не принесла извинений. Суд частично удовлетворил иск – обязал Елену удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

Елена подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда после рассмотрения дела оставила решение без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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