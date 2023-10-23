УГИБДД закрыло дорогу Первоуральск – Шаля из-за плохого состояния (ФОТО)

Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение для всех видов транспорта на автодороге Первоуральск – Шаля с 18-го по 55-й км.

Как сообщили в УГИБДД, вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на этом участке. Ограничения будут сняты только после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временному ограничению и требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения. Напоминаем, что при неблагоприятных погодных и дорожных условиях автомобилистам следует двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, а также увеличить дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств.

Наряды Госавтоинспекции патрулируют трассы в усиленном режиме.

Первоуральск, Елена Владимирова

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