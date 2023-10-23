В свердловских поселках появятся модульные киоски «Почты России» (ФОТО)

«Почта России» планирует поставить 27 модульных отделений в сельской местности. Быстровозводимые конструкции построят взамен устаревших ветхих зданий, где располагались почтовые отделения. «В результате программы модернизации сети каждое третье сельское отделение в Свердловской области в 2024 году превратится в современный многофункциональный центр», – заявил директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.

Модульное отделение почты равноценно городскому. Там будут установлены кассовый терминал, компьютер с выходом в интернет, оргтехника. Для жителей села будут доступны все услуги почты, в том числе получение пенсий и платежи за ЖКХ и связь. В зависимости от численности поселка модульные строения будут двух форматов: площадью 25 кв. м и 42 кв. м. Внешне они напоминают обычные киоски.

Как уточнили в пресс-службе УФСП региона, модульные почтовые отделения уже работают в селах Поварня и Ленское. В следующем году такие пункты появятся в поселке Синегорский и в селах Бараба, Серебрянка, Липовское, Баженовское и еще в 22 селах. Кроме того, в селах Петрокаменское, Балтым и Шокурово для почтовых отделений построят здания по технологии быстровозводимых конструкций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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