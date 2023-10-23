Следователь из Екатеринбурга погиб на СВО (ФОТО)

В зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб бывший сотрудник СКР Алибек Шуткараев.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, Алибек Шуткараев с августа 2022 года работал в должности старшего следователя следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга. Длительное время был прикомандирован к Главному следственному управлению СКР. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях, а также в сфере экономики. По словам коллег, он был справедливым, исполнительным и ответственным сотрудником, которого уважали в коллективе.

В июле 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и направился служить в зону специальной военной операции в составе подразделения ВДВ. За проявленную в бою доблесть и отвагу он награжден орденом Мужества (посмертно).

Сотрудники ведомства окажут всестороннюю помощь отцу погибшего офицера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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