В Свердловской области заболеваемость детей пневмонией выросла в 2,6-3,6 раза

В Свердловской области с 1 сентября зарегистрировали около 2900 случаев внебольничных пневмоний среди детей и взрослых. Заболеваемость растет, особенно среди маленьких детей. Но она ниже уровня прошлых лет.

Как рассказали «Новому Дню» жители Академического района, в последние недели в детской поликлинике наблюдаются постоянные очереди в рентген-кабинет. «Педиатр говорит, что много детей с подозрением на пневмонию, поэтому там и очереди такие длинные», – рассказала жительница района.

Мы обратились с запросом в управление Роспотребнадзора по Свердловской области, где подтвердили: в целом в регионе с 1 сентября наблюдается рост заболеваемости пневмонией среди детей и взрослых. Но если сравнивать с прошлыми годами, все не так страшно.

«С 1 сентября по 20 октября в Свердловской области зарегистрировали 2891 случай внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости составил 69,29 на 100 тысяч населения. Это на 25,8% ниже, чем за тот же период прошлого года, и в 6,7 раза меньше, чем в 2021 году (тогда еще активно распространялся коронавирус, – прим. ред.)», – говорится в ответе ведомства за подписью заместителя руководителя Анжелики Пономаревой.

Подъем заболеваемости обусловлен как раз тем, что дети стали болеть чаще после выхода в детские сады и школы. По данным Роспотребнадзора, с 1 сентября заболеваемость малышей 3-6 лет возросла в 2,6 раза, детей 7-14 лет – в 3,6 раза.

«Эпидемический процесс внебольничных пневмоний характеризуется осенне-зимней сезонностью, поэтому в этот период подъем заболеваемости закономерен», – констатировали в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»