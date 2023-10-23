В Свердловской области назначен новый главный наркополицейский. Предыдущего судят за мошенничество

В Свердловской области назначен новый руководитель подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в полицейском главке. Им стал полковник полиции Руслан Дауров, ранее занимавший пост начальника полиции Каменска-Уральского. Он уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

«В новом коллективе полковник Дауров сейчас знакомится с обстановкой. Первое, что он потребовал от подчиненных – принять дополнительные меры по доукомплектованию подразделения, а также повысить качество работы и служебную дисциплину. Хочу пожелать Руслану Каплановичу профессиональных соратников и успехов в борьбе с наркотрафиком», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Кадровые перестановки в управлении по борьбе с наркотиками произошли из-за уголовного дела в отношении предыдущего руководителя подразделения Ивана Ергеледжи. Бывшему наркополицейскому вменяется преступление по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». По версии следствия, Ергеледжи вместе с подельниками вымогал взятку в размере 1,5 миллиона рублей у директора лесозаготовительного предприятия, в отношении которого проводилась проверка ОБЭП. Полицейский обещал коммерсанту прекращение проверки в случае получения взятки, хотя на самом деле не располагал такой возможностью и планировал забрать деньги себе. Ергеледжи был задержан в момент передачи суммы. Пока идет следствие, он находится в СИЗО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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