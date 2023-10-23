С уральских полей убрали 6 млн тонн зерна

В Уральском федеральном округе завершается уборка урожая. По состоянию на первую половину октября аграрии обработали более 90% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 6 млн тонн зерна, а урожайность в этом году составляет 18,3 центнера с гектара.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, картофель выкопан более чем с 90% площади. Урожай превысил 665 тысяч тонн. В этом году работникам уральского агропрома удалось на 12% увеличить урожайность на гектар: до 211 центнеров.

На сегодняшний день также в округе собрали 113 тысяч тонн овощей. Урожайность в этом сезоне по округу 354 центнера с гектара, причем в Свердловской области этот показатель вырос более чем на 22,2% и составил 305,5 центнера с гектара.

«Мы на финишной прямой, окончательные итоги подведем в ноябре. А сегодня главное спокойно закончить работу и приступить к формированию планов на следующий год», – сказал полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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