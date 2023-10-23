Более 30% свердловчан уже привились от гриппа

В Свердловской области более 1,3 миллиона жителей поставили прививки от гриппа. Охват населения вакцинацией достиг 31,95%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом эпидемиологи настаивают, что привить нужно не менее 65% свердловчан.

По данным ведомства, в Свердловской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю зарегистрировано 27,5 тысячи случаев, из них 14 тысяч приходится на Екатеринбург. Более половины заболевших по-прежнему составляют дети.

За минувшую неделю в лабораториях обследовано 386 человек, подхвативших ОРВИ. Среди возбудителей доминирует риновирус – 10,9% от числа обследованных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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