Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались пробки и выросли цены на такси

В ночь на вторник в Екатеринбурге начался снегопад, который не прекращается до сих пор. Некоторые районы с самого утра встали в пробки, а цены на такси предсказуемо взлетели.

Синоптики прогнозировали, что обильный снегопад начнется только во вторник вечером, но снег пошел раньше. К утру тротуары и дороги в Екатеринбурге были уже заметены. Как сообщают жители Мичуринского и Академического, сегодня им пришлось еще дольше добираться до работы – по полтора-два часа. Даже к 10 утра пробки на улицах Суходольской, Серафимы Дерябиной, Амундсена не рассосались.

Цены на такси в 8-9 утра были космические: чтобы уехать из Академического до центра, пришлось бы заплатить более 1000 рублей. Сейчас ценник снизился до 800.

В течение дня сегодня снегопад продолжится. Но днем он может смениться на мокрый снег с дождем. Суммарно за сутки в Свердловской области ожидается до 10-15 мм осадков, на востоке области – до 5-7 мм. К вечеру вторника высота снежного покрова на западе области может достигнуть 7-10 см, по востоку – 2-3 см, – сообщает синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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