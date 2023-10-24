На трассах Свердловской области снег чистят 122 дорожные машины

Снегоуборочная техника в связи со снегопадами работает на трассах Свердловской области. Всего выведено 122 комбинированные дорожные машины, которые не только чистят снег, но и посыпают дороги смесью.

«Израсходовано 5,6 тысячи тонн пескосоляной смеси и 23 тонны песка. Снегоуборочные машины продолжат непрерывно работать до полной расчистки проезжей части», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Ночью по территории региона прошел снежный фронт. В Западном, Северном и Центральном районах выпало до 3 сантиметров снега.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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