Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога

Депутаты заксобрания Свердловской области единогласно поддержали в первом чтении предложение с 1 января 2024 года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога.

Как говорится в законопроекте, граждане, принимающие (принимавшие) участие в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, освобождаются от уплаты налога за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощностью двигателя от 100 до 200 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 147,1 кВт) включительно.

Рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях состоится сегодня же.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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