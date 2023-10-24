В Екатеринбурге на месяц закрывают музей ИЗО

Музей изобразительных искусств с завтрашнего дня не будет принимать посетителей. Откроется главное здание на улице Воеводина, 5, только 29 ноября.

В музее пояснили, что там начинаются масштабные работы по переэкспозиции в залах «Отечественное искусство ХХ века». Кроме того, будут готовить к работе новый выставочный зал.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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