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Суббота, 28 октября 2023, 02:56 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге на месяц закрывают музей ИЗО

Музей изобразительных искусств с завтрашнего дня не будет принимать посетителей. Откроется главное здание на улице Воеводина, 5, только 29 ноября.

В музее пояснили, что там начинаются масштабные работы по переэкспозиции в залах «Отечественное искусство ХХ века». Кроме того, будут готовить к работе новый выставочный зал.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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