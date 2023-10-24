Свердловская область продаст акции птицефабрики Рефтинской

Заксобрание Свердловской области дало согласие на продажу пакета акций птицефабрики «Рефтинская», принадлежащего региону.

Как пояснил депутат замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов, сейчас Свердловской области принадлежит 1 млн 695 тысяч акций, или 51%. В план приватизации включен пакет из 25%, его оценили в 851 млн рублей. По словам чиновника, сделка позволит привлечь частного инвестора и дать толчок развитию птицеводства. «Цель – повысить конкурентоспособность предприятия. Одному государству не вытянуть. После продажи 49% акций благодаря новому собственнику фабрика избавилась от непрофильных активов», – сказал он.

Предложение правительства поддержали 33 депутата, 7 голосовали против, один не голосовал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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