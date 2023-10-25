Сегодня по звездам можно погадать на погоду и урожай

25 октября православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

В этот день, по народным приметам, наблюдают за звездами и гадают по ним на погоду и урожай. Если на небе сильное мерцание звезд и заметен их синий оттенок – быть снегу, тусклые звезды – к оттепели, яркие – к морозу, а пылают – к ветрам и сухому году и плохому урожаю.

Стоит отметить, что екатеринбуржцам, возможно, никакого звездного неба разглядеть не удастся – по прогнозам, ожидается облачность, возможно, со снегом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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