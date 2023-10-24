Врачи спасли пациента, которого одновременно укусили энцефалитный и боррелиозный клещи

Врачи из «Новой больницы» спасли жизнь 32-летнему екатеринбуржцу, который пострадал от укуса двух клещей и получил одновременно несколько опасных инфекций.

Клещи напали на мужчину в черте Березовского. Он удалил их самостоятельно, на исследование не сдал. На девятые сутки после укуса мужчина обратился в больницу в с повышенной температурой, ознобом, слабостью, но от госпитализации отказался и наблюдался амбулаторно по месту жительства, сообщили в ДИПе.

Через три недели пациент снова обратился к медикам с жалобами на сильную головную боль, тошноту, рвоту, повышенную температуру тела. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, обследование подтвердило серозный менингит на фоне сочетания клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Четверо суток пациент находился в реанимации, затем – в первом неврологическом отделении «Новой больницы».

«Своевременное исследование клеща на наличие возбудителей клещевых инфекций позволяет профилактически вводить противоклещевой иммуноглобулин в случае выявления вируса клещевого энцефалита или проводить антибиотикопрофилактику при выявлении боррелий. Настоятельно рекомендую не пренебрегать этим: если вас укусил клещ, его нужно исследовать. Но самое главное – вакцинироваться, ведь только прививка убережет от тяжелых и даже фатальных последствий клещевого энцефалита», – рассказала руководитель неврологической службы и Центра лечения клещевых инфекций «Новой больницы», к.м.н. Марина Топоркова.

Всего в этом сезоне клещевой энцефалит был выявлен у 29 жителей Екатеринбурга, клещевой иксодовый боррелиоз – у 211 свердловчан. У 11 человек подтвердилось сочетание этих инфекций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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