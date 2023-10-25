В Свердловской области после снегопадов дороги чистят 229 снегоуборочных машин

В Свердловской области в минувшие сутки выпало около восьми сантиметров мокрого снега. Обильные осадки прошли почти по всей территории региона, за исключением северной части. По прогнозам синоптиков, снежный фронт отступит с Урала сегодня около 12:00.

Метеоролог Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге» сообщает, что в Висиме и Ревде высота снежного покрова к утру достигла 15 см. По 10 см снега зафиксировано в Сысерти и в Тугулыме. В Екатеринбурге, Красноуфимске и Шамарах выпало 9 см снега.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, для борьбы с гололедом на трассы выведено 229 снегоуборочных машин. «Дорожники подсыпали реагенты там, где это было необходимо. Применение противогололедных материалов увеличивает коэффициент сцепления колес с дорогой», – заявили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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